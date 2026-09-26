الشخير خلال النوم .. ربما يكون هذا سببه

كشفت أبحاث علمية عن وجود علاقة محتملة بين انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم وزيادة خطر الشخير واضطرابات التنفس أثناء النوم.

ويرتبط فيتامين د بصحة العظام، كما يؤدي دورًا في دعم العضلات والإشارات العصبية وتنظيم الالتهابات، وهي عوامل قد تؤثر في استقرار مجرى الهواء أثناء النوم.

وأوضحت الأدلة الطبية أن نقص الفيتامين قد يرتبط بضعف الأداء العضلي، بما في ذلك العضلات المسؤولة عن إبقاء مجرى التنفس مفتوحًا، ما قد يؤدي إلى ارتخائها واهتزاز أنسجة الحلق أثناء مرور الهواء، وبالتالي حدوث الشخير.

كما أشارت أبحاث إلى أن الالتهابات المرتبطة بنقص فيتامين د قد تسهم في تورم أنسجة مجرى الهواء العلوي وتضيّقها، ما قد يزيد من احتمالية الشخير وشدته.

وخلصت مراجعة علمية إلى وجود ارتباط بين نقص فيتامين د وارتفاع خطر انهيار مجرى الهواء وانسداد التنفس أثناء النوم، مع التأكيد على أن هذه النتائج تشير إلى ارتباط ولا تثبت أن نقص الفيتامين هو السبب المباشر للشخير.