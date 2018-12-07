ترامب يعين صحافية سابقة في "فوكس نيوز" سفيرة لدى الأمم المتحدة

المصدر: واشنطن – أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، تعيين هيذر نويرت الصحافية السابقة في شبكة "فوكس نيوز"، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفاً للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.

وقال ترامب من البيت الابيض إن نويرت التي تولت السنة الماضية منصب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيما لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية، هي "امرأة موهوبة جداً وذكية جداً".

وورد اسم نويرت (48 عاماً) كمرشحة لتولي المنصب منذ نوفمبر.

وانضمت نويرت إلى وزارة الخارجية في ابريل 2017، حيث عملت في عهد وزيري الخارجية السابق، ريكس تيلرسون، والحالي، مايك بومبيو. وتمت تسميتها كقائم بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة من مارس حتى أكتوبر 2018.

ولم يكن لدى هايلي خبرة كبيرة كذلك في السياسة الخارجية عندما تم تعيينها، لكنها كانت معروفة في الساحة السياسة على الصعيد الوطني كحاكمة لكارولاينا الجنوبية.

ونويرت حائزة اجازة بالصحافة من جامعة كولومبيا وكانت بداياتها في التلفزيون في شبكة "اي بي سي" ثم "فوكس نيوز" قبل ان تغادر نيويورك الى العاصمة واشنطن.