عبدالله بن زايد ووزير خارجية السنغال يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال شيخ نيانغ العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.