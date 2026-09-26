عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.

فقد التقى سموه ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، وفيلكس بلاسينسيا، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وأدونيا أيباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا، وبيانكا أودوميجو أوجوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وروبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.

وناقشت اللقاءات آفاق التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والصحية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.

كما تناولت عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.

وتبادل سموه ووزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت اللقاءات أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات.

وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا، فيما وقعها من جانب دولة الإمارات سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن جانب كمبوديا براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا.

وشهد سموه، خلال لقائه هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية بنما، ووقعتها من جانب دولة الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب جمهورية بنما هافيير مارتينيز أتشا.

كما التقى سموه ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي "الدكتور خوسيه غوستافو غيريرو" في جمهورية السلفادور، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السلفادور.

ووقعت مذكرة التفاهم والاتفاقيتان ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور.

حضر اللقاءات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعيد الهاجري، وزير دولة ، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.