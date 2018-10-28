ترامب يمزح بعد "هجوم المعبد اليهودي": شَعرِي سيء

المصدر: ترجمة: شريف مهدي، وواشنطن - وكالات

رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية والحكومية، حدادا على أرواح قتلى حادث الهجوم على المعبد اليهودي في بيتسبرغ، أمس، لكنه مازح الحاضرين في إحدى اللقاءات الجماهيرية، وأثار ضحكاتهم.

وقال موقع "indy100" التابع لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن الكثيرون توقعوا أن يلغي ترامب خطابه في مؤتمر المزارعيين السنوي بمدينة إنديانابوليس، لكنه ألقى الخطاب وقال خلاله إنه كان سيلغي كلمته لأن "شَعرَهُ سيء"، وأثارت تلك المزحة ضحكات الحاضرين في المؤتمر.

وقال ترامب إن "شَعرَهُ" قد دمر أثناء مؤتمر صحافي خارج الطائرة الرئاسية، وذلك على الرغم من أنه في وقت لاحق من الخطاب دعا الحاخام بنيامين سيندرو لتوجيه الصلاة للضحايا.

في سياق متصل، وجه المدعي العام الأميركي في المنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا، 29 اتهاما فيدراليا تتعلق بالعنف وحيازة الأسلحة النارية تصل عقوبتها إلى «الإعدام»، بحق المشتبه به في واقعة إطلاق النار داخل المعبد والتي أدت إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين.

وكان المتهم روبرت باورز، اقتحم مساء أمس، معبد "شجرة الحياة" اليهودي أثناء إحياء مصلّين يهود داخله حفلاً دينياً بمناسبة ولادة طفل، وراح يطلق النار على من بداخله صائحاً بأعلى صوته "يجب على كل اليهود أن يموتوا".