«تغريم» سيدة فرنسية وضعت إعلاناً لبيع المنتجات في مزرعتها

المصدر: ترجمة: م.م عن «فرانس بلو»

تنتج سيدة في شمال غرب فرنسا الخضراوات العضوية وشاي الأعشاب منذ سنوات. وفي الآونة الأخيرة، كانت محل نقاش في مقاطعة «بروتاني» المطلة على المحيط الأطلسي؛ إذ اضطرت إلى إزالة إعلان يشير إلى موقع مزرعتها، التي حققت مبيعات جيدة في الآونة الأخيرة. لقد خاطرت بتلقي غرامة كبيرة، تصل إلى 7500 يورو، في حال تركت الإعلان على جانب الطريق.

قامت مايلين لاستوني بتركيب لافتة تشير إلى مكان البيع المباشر في المزرعة، إلا أنها اضطرت الآن لإزالتها، تحت طائلة القانون. وتقول مايلين «مازلت أبيع في المزرعة حتى صباح يوم السبت»، عن طريق منشور تمت مشاركته أكثر من 500 مرة على «فيس بوك»، وتوضح أنها اضطرت إلى إزالة اللافتة التي ثبتتها على جانب الطريق، مضيفة «لا تقلقوا إذا لم تروا لافتتي عند مدخل المزرعة»، متابعة «فأنا مازلت أبيع المنتجات من الخضراوات العضوية وشاي الأعشاب في المزرعة».

وكتبت السيدة الفرنسية تقول «لقد تلقيت رسالة بريد إلكتروني لطيفة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تقول: 7.500 يورو غرامة مستحقة إذا لم تزيلوا اللافتة». وتضيف مازحة: «هذا يمثل دعماً كبيراً لصغار المنتجين الذين يفضلون البيع المباشر». إلا أنها كتبت لاحقاً تعبّر عن غضبها قائلة: «على عكس ذلك، نرى لافتات محال التجزئة في كل مكان وبوضوح، مع أن بعضها يكبر مزرعتي مرات عدة».