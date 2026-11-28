واشنطن - د.ب.أ

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى استعداده للتعاون مع «الديمقراطيين» بعد أن تكبد حزبه الجمهوري خسائر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري.

وقال ترامب، خلال مكالمة هاتفية مع أفراد من الجيش الأميركي: «لديّ شعور بأننا سنصل في النهاية إلى علاقة حزبية مشتركة للغاية مع (الديمقراطيين)، حيث يمكننا معالجة العديد من القضايا المختلفة المتعلقة بالرعاية الصحية والعديد من الأمور الأخرى، وإنجازها».

وفي الوقت نفسه، كرر ترامب تأكيده على أنه يتمتع بسلطات نقض «فيتو» قوية بصفته رئيساً، كما فعل مرات عدة في الآونة الأخيرة.