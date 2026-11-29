بوتسدام – د.ب.أ

تقترب فترة إيلكه بودنبندر بصفتها سيدة ألمانيا الأولى من نهايتها، مع اقتراب انتهاء الولاية الرئاسية لزوجها فرانك-فالتر شتاينماير في مارس 2027، فيما بدأت تستعد لمرحلة جديدة من حياتها، تتطلع خلالها إلى استعادة جانب من الخصوصية وقضاء وقت أطول مع زوجها.

وعلى هامش كلمة ألقتها في مدينة بوتسدام، تحدثت بودنبندر عن تطلعاتها للمرحلة المقبلة، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لا أستطيع حتى الآن أن أتخيل زوجي في مرحلة التقاعد، هذا ما يمكنني قوله».

وتعود المسيرة السياسية لشتاينماير، البالغ 70 عاماً، إلى نحو 51 عاماً، منذ انضمامه إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1975. ومن أبرز محطاتها توليه حقيبة وزارة الخارجية مرتين، الأولى بين عامي 2005 و2009، والثانية بين عامي 2013 و2017.

وفي 12 فبراير 2017، انتخبته الجمعية الاتحادية رئيساً لألمانيا، قبل إعادة انتخابه لولاية ثانية في 13 فبراير 2022، بدأت في 19 مارس من العام نفسه، وتنتهي في مارس 2027.

وعن حياتها بعد مغادرة قصر بيلفيو الرئاسي، أعربت بودنبندر عن رغبتها في استعادة بعض الخصوصية، قائلة: «لا نتمتع بقدر كبير من الخصوصية، وربما يكون من الجميل أن نستعيد جزءاً منها».

وأضافت أن زوجها سيواصل بالتأكيد أداء بعض المهام المجتمعية بعد انتهاء ولايته، لكنها أكدت أن كليهما يرغب في قضاء وقت أطول مع الآخر.

وكانت بودنبندر قد ودعت بالفعل قصر بيلفيو، الذي تستمر أعمال تجديده لسنوات، بعدما انتقل الرئيس وموظفوه إلى مبنى جديد في منطقة شبريه بوجن خلال الصيف الماضي.

وتنتظر بودنبندر مهمة جديدة، إذ من المقرر أن تتولى في أبريل 2027 رئاسة منظمة «يونيسف» المعنية بدعم الأطفال في ألمانيا. وقالت إنها تتعامل مع هذه المسؤولية بجدية كبيرة، متوقعة أن تتطلب منها الكثير من العمل، مشيرة إلى مشاركتها منذ فترة طويلة في جهود دعم حقوق الأطفال وتكافؤ فرص التعليم.

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية الاتحادية مرشحة التحالف المسيحي للرئاسة الاتحادية، إيلزه آيجنر، في 30 يناير المقبل، لمنصب الرئيس الألماني.