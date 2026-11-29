ضرب زلزال بلغت شدته خمس درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتسبب باهتزازات قوية في لوس أنجلوس حيث أرغمت طائرة على إلغاء عملية الهبوط في مطار المدينة، وتحطمت بعض نوافذ مبنى الركاب.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي بأن الهزة شعر بها السكان قرب مدينة مانهاتن بيتش المجاورة للوس أنجلوس، وحذّرت السلطات من احتمال وقوع هزات ارتدادية.

وأدى الزلزال إلى انطلاق أجهزة إنذار السيارات وتصاعد الدخان من مصفاة نفط نتيجة تفعيل إجراءات السلامة الآلية، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.