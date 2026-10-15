واشنطن بوست: 50 مليون دولار تعهد من "إنفيديا" و"أبل" لبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

تصدرت شركتا التكنولوجيا الأميركيتان "إنفيديا" و"أبل" قائمة المتبرعين لبناء قاعة احتفالات حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشييدها في البيت الأبيض.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن "إنفيديا" و"أبل" قدمتا 50 مليون دولار للمشروع (25 مليون دولار لكل منهما)، وجمع المشروع 330 مليون دولار من 67 جهة.

وقدم المبلغ نفسه الملياردير تشارلز إيرغن، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات "دش نتوورك"، بحسب الأسماء الواردة في الوثائق التي نشرتها الصحيفة الأميركية.

كما أشارت الوثائق إلى أن إجمالي التبرعات التي جمعت من جهات خاصة لا يعكس بالضرورة جميع تفاصيل التمويل، إذ طلب متبرعون عدم الكشف عن هوياتهم، وبلغت قيمة مساهماتهم نحو 77 مليون دولار.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في أكتوبر 2025 أسماء 37 شخصاً وشركة ومؤسسة بصفتهم متبرعين للمشروع، لكنه لم يكشف عن قيمة مساهمة كل جهة.