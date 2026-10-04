الاشتباه بدخول مُسيَّرة يغلق مطار فيلنيوس

‌قال ​المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا، إن مطار ⁠فيلنيوس أُغلق لأقل من ساعة، أمس ‌(السبت)، وجرى إرسال مقاتلات ‌تابعة لمهمة الشرطة ‌الجوية لحلف ‌شمال الأطلسي ‌في منطقة البلطيق، ​بعد ‌الإبلاغ ​عن طائرة ⁠مُسيرة يُشتبه في ​أنها ⁠دخلت الأجواء ⁠الليتوانية قادمة من ⁠روسيا البيضاء.

وقال المركز إن السلطات تعمل على تحديد ‌أسباب التحذير المتعلق بالطائرة ​المُسيرة.

ووفقاً للمركز فقد تم إرسال طائرات مقاتلة للتعامل مع الموقف، كما أُغلق المجال الجوي الخاضع للرقابة حول مطار فيلنيوس مؤقتاً بعد تلقي بلاغات من السكان برصد جسم طائر مجهول الهوية.