الاشتباه بدخول مُسيَّرة يغلق مطار فيلنيوس

الاشتباه بدخول مُسيَّرة يغلق مطار فيلنيوس
قال المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا، إن مطار فيلنيوس أُغلق لأقل من ساعة، أمس (السبت)، وجرى إرسال مقاتلات تابعة لمهمة الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسي في منطقة البلطيق، بعد الإبلاغ عن طائرة مُسيرة يُشتبه في أنها دخلت الأجواء الليتوانية قادمة من روسيا البيضاء.
وقال المركز إن السلطات تعمل على تحديد أسباب التحذير المتعلق بالطائرة المُسيرة.
ووفقاً للمركز فقد تم إرسال طائرات مقاتلة للتعامل مع الموقف، كما أُغلق المجال الجوي الخاضع للرقابة حول مطار فيلنيوس مؤقتاً بعد تلقي بلاغات من السكان برصد جسم طائر مجهول الهوية.
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