من أصول لبنانية.. مجلس الشيوخ يقرّ تعيين جانين بيرو مدعية عامة لواشنطن

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين القاضية السابقة ومقدمة البرامج التلفزيونية جانين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا، بعد تصويتٍ جاء بنتيجة 50 صوتاً مقابل 45، لتصبح واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتولي مناصب رسمية رفيعة.

بيرو، التي تنحدر من بلدة بصاليم في جبل لبنان، تتمتع بمسيرة طويلة في سلك القضاء والادعاء العام، وكانت أول امرأة تتولى منصب المدعية العامة لمقاطعة ويست تشستر في ولاية نيويورك. كما حققت شهرة إعلامية واسعة من خلال برنامجها «العدالة مع القاضية جانين» الذي بثته شبكة «فوكس نيوز» على مدى 11 عاماً.

ويُعد تعيينها انتصاراً نادراً لترشيحات ترامب في ملفات القضاء، خصوصاً بعد اضطراره إلى سحب ترشيح إد مارتن سابقاً بسبب غياب الدعم الجمهوري.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» أن بيرو «مؤهلة تماماً لهذا المنصب» مشيداً بخبراتها القضائية والإعلامية، في حين عبّر بعض أعضاء الحزب الديمقراطي عن قلقهم بشأن آرائها المثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بانتخابات 2020.

ويُرتقب أن تُشرف بيرو على ملفات سياسية وقضائية بالغة الحساسية، من بينها محاكمات مرتبطة بحلفاء سابقين لترامب، وهو ما يسلّط الضوء على الدور الذي ستؤديه في المرحلة المقبلة.

جانين بيرو، التي استقالت من منصبها في نيويورك عام 2005، تُعد من أبرز المؤيدين لترامب، ونشرت كتباً عدة دعمت فيها مواقفه. وقد أثارت حياتها الشخصية اهتماماً إعلامياً واسعاً، خصوصاً بعد إدانة زوجها السابق بالتهرب الضريبي، قبل أن يشمله عفو رئاسي من ترامب نفسه.