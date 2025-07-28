تحويلات الولايات الألمانية تسجل مستوى قياسياً

وصل نظام الموازنة المالية في ألمانيا، الذي تقوم من خلاله الولايات الغنية بتحويل الأموال إلى الولايات الأفقر، إلى مستوى قياسي في النصف الأول من عام 2025، بينما تطالب بافاريا، التي صارت أكبر مانح له من جديد، بضرورة تغيير النظام الذي يهدف إلى ضمان تحقيق ظروف معيشية متساوية تقريباً في الولايات الألمانية الـ16.

وكانت برلين أكبر ولاية حصلت على الأموال التي تم تحويلها في النصف الأول من عام 2025.

وارتفعت مدفوعات الموازنة خلال هذه الفترة إلى مستوى قياسي تجاوز 11.18 مليار يورو (13 مليار دولار)، بزيادة قدرها نحو 1.35 مليار يورو عن الفترة نفسها من العام الماضي.