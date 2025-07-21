بوتين مستعد لتسوية سلمية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للتلفزيون الروسي في مقطع مصور، نُشر أمس، إن «الرئيس فلاديمير بوتين مستعد للتحرك نحو تسوية سلمية بشأن أوكرانيا، لكن الهدف الرئيس لموسكو يتمثل في تحقيق أهدافها». وأضاف بيسكوف أن العالم اعتاد الآن على خطاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، (القاسي) في بعض الأحيان، لكنه أشار إلى أن ترامب أكد في تعليقاته المتعلقة بروسيا أنه سيواصل الجهود لإيجاد سبيل نحو اتفاق للسلام، وقال: «تحدث الرئيس بوتين مراراً عن رغبته في الوصول بالتسوية الأوكرانية إلى خاتمة سلمية في أقرب وقت ممكن، هذه عملية طويلة وتتطلب جهداً، وهي ليست بالأمر اليسير».