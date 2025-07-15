سورية.. فرض حظر تجول في السويداء

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي أن قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر بالدخول إلى مركز السويداء، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة في الأيام الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن الدالاتي قوله، إنه "حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، وذلك لحماية المدنيين واستعادة الأمن".

كما أعلن الدالاتي عن فرض حظر تجول في المدينة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى إشعار آخر حرصا على سلامة أهالي المدينة.