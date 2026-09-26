بينهم مسؤولان عسكريان.. مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بالكونغو

لقي 14 شخصاً، بينهم مسؤولان عسكريان بارزان، مصرعهم في حادث تحطم طائرة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الكونغولي، الميجور جنرال إيفومي إيكينج، أن المسؤولين العسكريين هما الليفتنانت جنرال موتومبو كاتالاي تيندي، رئيس المحكمة العسكرية، والليفتنانت جنرال باكومي ليكوليا، المراجع العام للقوات المسلحة.

وأضاف إيكينج، في بيان، أنه إلى جانب الجنرالين، لقي 12 شخصاً من أفراد الوفد وطاقم الطائرة حتفهم أيضاً في الحادث، و تم فتح تحقيق لتحديد أسابه وملابساته.

وكانت الطائرة في طريق عودتها إلى العاصمة كينشاسا من مدينة كيكويت، جنوب غربي البلاد، عندما تعرضت لعطل فني وتحطمت في كينجي، وفقًا لمسؤولين محليين.