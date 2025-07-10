نتنياهو لعائلات المحتجزين: لا يمكن التوصل لاتفاق يحرّر الجميع دفعة واحدة

أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عائلات المحتجزين في غزة أنه ليس من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة، وذلك بعد معارضة العائلات صيغة «الصفقة الجزئية».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم، أن نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين في قطاع غزة أنه ليس من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة، وذلك بعدما أعربت العائلات عن معارضتها صيغة «الصفقة الجزئية» التي يتم التفاوض عليها.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله، خلال لقاء مع عائلات المحتجزين في واشنطن أمس، إن إطلاق سراح 10 محتجزين خلال الستين يوماً الأولى من الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه مع حركة «حماس» سيكون جزءاً من عملية الإفراج عن جميع المحتجزين.

وأضاف أن إنهاء الحرب سيناقَش بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإطلاق سراح المحتجزين.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي عائلات الرهائن أن «حماس» هي التي ستحدد أسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال الـ60 يوماً.

وقال نتنياهو إنه بمجرد دخول الهدنة حيز التنفيذ، فإن إسرائيل ستجري على الفور مفاوضات بشأن شروط وقف إطلاق نار دائم، وهو الأمر الذي رفضه خلال صفقة الرهائن السابقة؛ ما أدى لانهيارها في مارس.

ووفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال مصدر حضر اجتماع نتنياهو بالعائلات، إن رئيس الوزراء أصر على أنه لن يتراجع عن مطالبه لـ«حماس» بالاستسلام والتخلي عن سلاحها وإخراج قادتها خارج غزة، وهي الشروط التي ترفضها الحركة.