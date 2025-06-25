ترامب: أعتقد أنه ستكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة قريبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إنه ستكون لديه أخبار جيدة بشأن غزة قريبا، مشيرا إلى أن الضربة التي نفذتها أميركا على إيران ساهمت بإحراز تقدم كبير في القطاع.

وكان ترامب يتحدّث خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته لدى وصوله إلى قمة الناتو في لاهاي بهولندا، اليوم، وقال: "أعتقد أننا نحرز تقدما كبيرا في غزة بسبب الضربة التي نفذناها"، مشيرا إلى أنه ستكون لديه أخبار جيدة بشأن غزة قريبا.

وأكد ترامب على أن الضربة على إيران ستساعد في إطلاق سراح الرهائن من غزة.

وعن الاتفاق بشأن غزة، قال ترامب: "المبعوث ويتكوف قال لي إن اتفاقا بشأن غزة بات قريبا".