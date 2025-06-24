رئيس وزراء قطر مازحا: الناس اللي ما داوموا اليوم ويتحججون بسالفة الحرب بنحاسبهم (فيديو)

طالب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني: "البعد عن أي إشاعات أو أي أخبار مضللة، وضرورة أخذ المعلومات من مصادر رسمية".

وأضاف ممازحا الحضور بابتسامة: "الناس اللي ما داومت اليوم ويتحججون بسالفة الحرب بنحاسبهم".