ترامب: إسرائيل ستؤدي «تحية ودية بالطائرات» لإيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تهاجم إيران، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما.

وقال ترامب، في تدوينة على حسابه بموقع «تروث سوشيال»، عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الطائرات الإسرائيلية متجهة نحو إيران لأداء «تحية ودية» فقط، مشددا على أن أحدا لن يُصاب بأذى، وأن جميع الطائرات ستعود إلى قواعدها في إسرائل.

وجاء تصريح ترامب بعدما أقر بأن كلاً من إسرائيل وإيران قد انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه في وقت سابق، معربا عن عدم رضاه عن سلوك البلدين.