بدء سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، صباح اليوم.

وقبل ساعة ونصف تقريبا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ أطلقت إيران 6 رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، ودوت صفارات الإنذار في إسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط دفعات من الصواريخ أُطلقت من إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي أُعيد نشرها مرة أخرى للتصدي للتهديد، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار انطلقت مجددا في عدد من المناطق داخل البلاد.

وجاء وقف إطلاق النار بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين إيران وإسرائيل لوقف إطلاق النار​ بين الطرفين.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي".