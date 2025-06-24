إسرائيل تعلن رصد صواريخ أطلقتها إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن إيران أطلقت "قبل قليل" صواريخ باتجاه إسرائيل.



وقال الجيش في بيان "قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب ورود تقارير عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل".

وأضاف البيان: "عند تلقي أي إنذار، يُطلب من الجمهور دخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وتابع: "لا يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بناءً على توجيه صريح.. يُرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".