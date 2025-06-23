قطر: نحتفظ بحق الرد المباشر بما يتوافق مع القانون الدولي

قالت قطر انها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتوافق مع القانون الدولي، على الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأميركية، حيث أكدت وزارة الدفاع القطرية إنها مستعدة للتعامل مع أي خطر.

ونددت قطر بالهجوم الإيراني على قاعدة العديد، واكدت عدم وقوع خسائر بشرية في الهجوم على القاعدة العسكرية .

وفي إيران قالت أعلى هيئة أمنية ، أن هذا الإجراء لا يشكل أي تهديد لجارتنا "الصديقة والشقيقة" قطر.