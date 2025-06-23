بوتين لعراقجي: العدوان على إيران لا مبرر له

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا مبرر للقصف الأميركي لبلاده وأن موسكو تسعى جاهدة لمساعدة الشعب الإيراني.

بوتين استقبل عراقجي في موسكو بعد يومين من إرسال الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاذفات أميركية لضرب المواقع النووية الإيرانية الرئيسية الثلاثة.

وقال بوتين لعراقجي في تصريحات اذيعت تلفزيونيا إن "العدوان غير المبرر على إيران لا أساس له ولا مبرر له".

وأضاف "من جانبنا، نبذل جهودا لمساعدة الشعب الإيراني".

وتابع قائلا "أنا سعيد للغاية لوجودك في موسكو اليوم، فهذا سيتيح لنا فرصة مناقشة جميع هذه القضايا الملحة والتفكير معا في كيفية الخروج من الوضع الراهن".

وأكد عراقجي لبوتين أن إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وشكر روسيا على إدانتها للأفعال الأميركية. ونقل إلى بوتين أطيب تمنيات الزعيم الأعلى والرئيس الإيراني.

وقال عراقجي "روسيا اليوم على الجانب الصحيح من التاريخ والقانون الدولي".

وعندما سُئل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عما تستعد روسيا لفعله لمساعدة طهران، قال "الأمر كله يعتمد على ما تحتاجه إيران". وأضاف أن عرض موسكو التوسط في الأزمة يُعد في حد ذاته شكلا من أشكال الدعم.

وندد بيسكوف بالهجمات الأميركية.

وقال بيسكوف للصحافيين "نشهد أو شهدنا بالفعل تزايد عدد أطراف هذا الصراع. إنها دوامة جديدة من تصعيد التوتر في المنطقة".

وأضاف "بالطبع، ندين هذا ونأسف بشدة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، يبقى أن نرى ما حدث للمنشآت النووية الإيرانية، وما إذا كان هناك خطر إشعاعي".

وأكد بيسكوف أن ترامب لم يُطلع بوتين مُسبقا على تفاصيل الضربات المُخطط لها.