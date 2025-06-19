الحكومة الهندية تمنح «ستارلينك» رخصة

منحت الحكومة الهندية رخصةً لشبكة «ستارلينك» للاتصالات والنفاذ إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

وأكد وزير الاتصالات، جيوراديتيا إم سكينديا، ذلك عبر منصة «إكس»، في ختام «لقاء مثمر حول الحدود الهندية الجديدة في مجال الاتصالات» مع رئيسة مجلس إدارة شركة «سبايس إكس»، غوين شوتويل.

وكان قرار نيودلهي فتح سوقها لشبكة «ستارلينك» موضع نقاشات سياسية محتدمة في الهند، إذ كانت تتنافس مع مشروع آخر كان يروج له رئيس مجموعة «ريلاينس»، موكيش أمباني، وفي نهاية المطاف وقّع أحد فروع شركته «جيو بلاتفورمز» اتفاقاً مع «ستارلينك» لتوفير خدمات لها في الهند.