14 قتيلاً في ضربات روسية استهدفت كييف

قتل ما لا يقل عن 14 شخصاً، بينهم أميركي، في ضربات روسية استهدفت كييف، الليلة قبل الماضية، على ما أفادت السلطات الأوكرانية، في هجوم وصفه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بـ«المروع».

وقال زيلينسكي عبر موقع «فيس بوك»: «عرفت كييف واحدة من أفظع الهجمات»، مضيفاً أن «الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقوم بذلك فقط لأنه قادر على مواصلة الحرب».

بدوره، قال وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو: «تم استهداف 27 مكاناً في مناطق عدة من العاصمة، ومن بين الأهداف أبنية سكنية ومؤسسات تربوية ومنشآت حيوية».