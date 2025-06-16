قتلى ومصابون جراء القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل

أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 74 بجروح جراء الدفعة الأخيرة من الصواريخ التي أطلقتها إيران على الدولة العبرية في وقت مبكر الإثنين.



وذكرت أن امرأتين ورجل قتلوا جراء الضربة، من دون تقديم تفاصيل بشأن مكان مقتلهم، مشيرة الى أنها تستكمل عمليات الانقاذ في موقعين آخرين.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن انفجارات قوية سمعت في القدس.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء إسرائيل وسط تقارير عن سقوط عدة صواريخ في المنطقة الوسطى.

وتحدثت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن اندلاع حريق في محطة كهرباء حيفا، من جراء الهجوم الصاروخي.

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية عن وقوع أضرار بسبب سقوط صواريخ في عدة مواقع.