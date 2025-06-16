«المراعي» تستحوذ على «المشروبات النقية»

أعلنت شركة المراعي السعودية، أمس، أنها وقعت اتفاقية استحواذ على 100% من أسهم شركة المشروبات النقية للصناعة، مقابل 1.040 مليار ريال (277.11 مليون دولار)، وقالت المراعي، في بيان للبورصة السعودية، إن «(المشروبات النقية للصناعة) هي شركة متخصصة في إنتاج مياه الشرب المعبأة عالية الجودة في السعودية، وهي مالكة للعلامتين (إيڤال) و(أوسكا)». وأضاف البيان أن الاستحواذ يتماشى مع خطة «المراعي» لتوسيع مجموعة منتجات المشروبات وتعزيز وجودها في السوق، وسيتم تمويل الصفقة من خلال التدفقات النقدية الداخلية لـ«المراعي»، وسيخضع إتمام الصفقة للشروط التعاقدية والموافقات التنظيمية.