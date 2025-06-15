العراق يفتح معبر «القائم» مع سورية أمام التجارة

قال متحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أمس، إن العراق أعاد رسمياً فتح معبر القائم الحدودي مع سورية أمام حركة التجارة والمسافرين، في خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات وإحياء الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وقال المتحدث لـ«رويترز»: «معبر القائم يعمل الآن بشكل كامل لحركة الشاحنات التجارية وتنقل المدنيين»، مضيفاً أن إعادة فتحه جاءت بعد تقييمات أمنية مشتركة أجراها مسؤولون عراقيون وسوريون.

وتأتي الخطوة بعد ثلاثة أشهر من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبغداد، وحثه العراق على استئناف التجارة عبر الحدود.