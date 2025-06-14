استقرار معدل التضخم بألمانيا عند 2.1% في مايو

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس، بيانات أولية سابقة تفيد باستقرار معدل التضخم في البلاد عند 2.1% خلال مايو الماضي. ويأتي هذا الاستقرار عقب هبوط معدل التضخم إلى 2.1% في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024.

وقالت الخبيرة في الاقتصاد الأوروبي لدى شركة التمويل «دي دابليو إس» التابعة لمصرف «دويتشه بنك» الألماني أولريكه كاستينز: «بينما نتوقع انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو مؤقتاً إلى أقل من 2% في النصف الثاني من عام 2025، فمن المرجح أن تظل ألمانيا أعلى بقليل من 2%».