حجاج بيت الله الحرام يتوجهون غدا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

يتوجه حجاج بيت الله الحرام غدا الأربعاء الثامن من شهر ذي الحجة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها اقتداء بسنة الرسول الكريم، استعدادا للوقوف على صعيد عرفات بعد غد الخميس الموافق التاسع من ذي الحجة.

ويعرف الثامن من ذي الحجة بـ يوم التروية، حيث يبيت الحجاج ليلتهم في منى استعدادا ليوم عرفة، وفيه يبدأ الإحرام لمن تحلل من الإحرام سابقا، حيث يقضي حجاج بيت الله الحرام يوم التروية، في المشعر الواقع بين مكة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعودون للاستقرار فيه يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، لرمي الجمرات وذبح الهدي.