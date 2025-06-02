أوكرانيا وروسيا تستعدان لعملية تبادل جديدة لأسرى الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن روسيا وأوكرانيا تستعدان لعملية تبادل جديدة لأسرى الحرب بعد محادثات جرت في إسطنبول بين وفدين من البلدين.

وقال زيلينسكي خلال قمة في ليتوانيا إن الوفدين "تبادلا وثائق عبر الجانب التركي، ونحن نستعد لتبادل جديد لأسرى الحرب".

من جهته قال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري يرماك إن المفاوضين الأوكرانيين سلموا مسؤولين روس لائحة أطفال "تم ترحيلهم بشكل غير قانوني" من جانب موسكو وطالبوا بإعادتهم.

وقال يرماك على وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم خلال محادثات اسطنبول، سلّم الجانب الأوكراني رسميا الجانب الروسي لائحة الأطفال الأوكرانيين المطلوب إعادتهم" مؤكدا "نحن نتحدث عن مئات الأطفال الذين رحلتهم روسيا بشكل غير قانوني، أو نقلتهم قسرا أو احتجزتهم في أراض محتلة مؤقتا".