أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إغراق جيش بلاده الطراد الروسي "ميركوري" قرب سواحل ليبيا باستخدام سبعة زوارق مسيرة أوكرانية الصنع، إلى جانب تدمير مروحية قتالية روسية من طراز "كا-27" مع الطراد.

وأوضح زيلينسكي، عبر تطبيق "تليغرام"، أن الطراد المستهدف يعد أحد أحدث السفن الروسية التي دخلت الخدمة عام 2023، مشيرا إلى أن العملية شملت أيضا استهداف سفينة الشحن الروسية "أنجارا"، التي قال إن روسيا تستخدمها في نقل الأسلحة.