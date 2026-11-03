ميلانيا ترامب ستستضيف ممثلين عن أوكرانيا وروسيا في البيت الأبيض

ستستضيف السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في واشنطن، بحسب ما أفاد البيت الأبيض الثلاثاء، من دون تحديد موعد اللقاء أو تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المشاركين.

وجاء في بيان أن الاجتماع بين أطراف من البلدين المتحاربين سيُعقد في البيت الأبيض ويمثّل "لحظة استثنائية في التاريخ الأميركي".

وستدلي ميلانيا ترامب الخميس ببيان بشأن هدنة الأيام الأربعة الموضعية التي شهدتها منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

والهدنة التي أُعلنت في 23 أكتوبر ودخلت حيّز التنفيذ في 27 منه كانت الأطول أمدا في الحرب، وأتاحت إجلاء سكان مدينة أوليشكي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا.