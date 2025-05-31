سورية.. غارات إسرائيلية على جنوبي اللاذقية

استهدفت غارة إسرائيلية، الجمعة، منطقة الساحل في غرب سورية، على ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي، في حين أعلنت اسرائيل قصفها منشآت عسكرية في منطقة اللاذقية.

وتعدّ هذه الغارات الأولى على البلاد منذ نحو شهر.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي "غارة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مواقع قرب قرية زاما بريف جبلة جنوبي اللاذقية".

وأعلنت اسرائيل من جهتها قصف "منشآت لتخزين الأسلحة تضمّ صواريخ أرض-بحر، تشكّل تهديدا على حرية الملاحة الدولية وحرية الملاحة لاسرائيل، في منطقة اللاذقية في سورية".

وأضاف بيان الجيش الاسرائيلي أنه "تم استهداف مكونات صواريخ أرض-جو في منطقة اللاذقية".