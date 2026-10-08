موسكو: لا مؤشرات على تسوية في أوكرانيا.. ونشترط اتفاقاً شاملاً يضمن أمن الأجيال

أكد الكرملين غياب أي مؤشرات حالية لإنها النزاع في أوكرانيا، وشدد على أن موسكو لن تقبل بحلول جزئية أو مؤقتة، وتشترط تسوية شاملة تضمن أمن الأجيال.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن تقدير روسيا لمساع الهند واهتمام نيودلهي بملف التسوية، مجدداً ترحيب موسكو بأي مبادرات دولية من شأنها المساهمة الفعالة في إنهاء النزاع.

وجدد بيسكوف اتهام بلاده لكييف بالمماطلة والمراوغة في مسار التفاوض، والتركيز بدلاً من ذلك على المطالبة بمزيد من إمدادات الأسلحة الغربية.

تأتي هذه المواقف بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أشار فيها إلى عدم وجود أي أفق للمفاوضات في الوقت الراهن لإنهاء الأزمة، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد واشنطن للعب أي دور ممكن لدعم التوصل إلى حل سلمي مستقبلي.