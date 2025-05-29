رفع العلم الأميريكي في دمشق لأول مرة منذ 13 عاما.. فيديو
تم رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة مبعوث واشنطن الخاص إلى دمشق، اليوم، للمرة الأولى منذ إغلاق السفارة في عام 2012.
وأظهر مقطع فيديو، تداولته وسائل إعلام، المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم باراك، وهو السفير الأميركي لدى تركيا أيضا، بينما يرفع العلم بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة لم تُعيّن سفيرًا لها في سورية بعد، ولم تُعِد فتح سفارتها.
لأول مرة منذ 13 عاما.. رفع العلم الأميركي في دمشق #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/bcssXisUTU— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 29, 2025
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