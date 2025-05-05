غموض حول استئناف بث «صوت أميركا»

عارض القضاء الأميركي استئناف بث إذاعة «صوت أميركا» الدولية، التي يسعى الرئيس، دونالد ترامب، إلى إغلاقها وتفكيكها، على غرار وسائل إعلام عامة أخرى. وألغت محكمة استئناف في واشنطن، بصوتَي قاضيين مقابل صوت واحد، قرارين صدرا عن قاضيين في العاصمة الفيدرالية وفي نيويورك، في مارس وأبريل الماضيين، عارضا أمراً من البيت الأبيض قضى بتعليق بث الإذاعة الموجهة إلى جمهور خارجي.

ونشر أحد الصحافيين التاريخيين في «إذاعة أميركا» رئيس مراسلي الإذاعة في الولايات المتحدة، ستيف هيرمان، على منصة «إكس»، قرار محكمة الاستئناف، معتبراً أنه من غير المرجح أن يعود اليوم صحافيو «صوت أميركا» إلى العمل.