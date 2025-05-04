للمرة الثانية.. طائرة عسكرية تثير الرعب في أجواء مطار ريغان وكادت تتسبب في كارثة

تسببت طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز بلاك هوك في حالتي اقتراب خطيرتين من الاصطدام بطائرتين مدنيتين في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن. الحادثة وقعت عندما اتخذ الطيار مسارًا غير تقليدي حول البنتاغون، مما أدى إلى تحليق المروحية على مسافة قريبة جداً، تصل إلى 200 قدم فقط، من إحدى الطائرات.

وذكر موقع "نيويورك بوست"، اليوم، هذه الواقعة تأتي في أعقاب حادثة مأساوية سابقة قبل ثلاثة أشهر فقط، حيث تسببت مروحية من نفس الوحدة العسكرية في تصادم جوي مع طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، مما أسفر عن مصرع 67 شخصًا. الحادثة الجديدة أثارت موجة من الانتقادات الحادة من المسؤولين والسياسيين، حيث وصفها وزير النقل بأنها "غير مقبولة"، بينما دعت السناتور ماريا كانتويل إلى تعزيز تدابير الأمان في المجال الجوي.

يوم الخميس، اضطرت رحلتان تجاريتان، إلى تغيير مسارهما بشكل مفاجئ للحيلولة دون الاقتراب الخطير من المروحية. وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأن الطائرتين كانتا على مسافة أقل من ميلين من المدرج عند الساعة 2:30 مساءً.

وكان التحدي الأكبر هو الفشل المؤقت لنظام مراقبة الطائرات الذي حال دون قدرة المراقبين على تتبع موقع المروحية بشكل دقيق في الوقت الحقيقي. رغم أن الطائرات لم تدخل منطقة الحظر الجوي، إلا أن الخطورة كانت حقيقية، مما يدفع الجهات المعنية إلى مواصلة التحقيق بجدية في هذه الواقعة، والتدقيق في استخدام نظام ADS-B المعتمد للبث التلقائي للمراقبة، الذي تعرض للانتقاد منذ حادثة يناير المأساوية.

الجيش من جانبه أكد على التزامه بإجراء تحقيق شامل لتحديد الأسباب الدقيقة للحادثة، مشددًا على ضرورة انتظار النتائج قبل إلقاء اللوم على أي طرف.