انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في إسبانيا والبرتغال وفرنسا

شهدت إسبانيا والبرتغال وجزء من جنوب فرنسا الاثنين انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي لم يحدد سببه بعد أثر على ملايين الأشخاص، وفقا لمشغلي شبكات الكهرباء.

وقالت شركة "ريد إلكتريكا" الحكومية الإسبانية على منصة "إكس" إنها تعمل مع شركات أخرى لاستعادة التيار بعد انقطاعه عن مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال اليوم الاثنين في حين أفادت شركة "رين" البرتغالية أن شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها، بما يشمل إسبانيا والبرتغال، تأثرت بالانقطاع، بالإضافة إلى جزء من فرنسا.

وذكرت شركة إي-ريديس، وهي شركة إسبانية لمراقبة شبكة الكهرباء، في بيان أنها تعمل على إعادة التيار على مراحل.

وأضافت "هذه مشكلة أوروبية واسعة النطاق".

وأفادت محطات إذاعية إسبانية بإخلاء جزء من مترو أنفاق مدريد. وذكرت محطة كادر سير الإذاعية أن وسط مدينة مدريد شهد اختناقات مرورية بسبب تعطل إشارات المرور.

وقالت الشرطة البرتغالية إن إشارات المرور تأثرت على مستوى البلاد، وأُغلق مترو الأنفاق في لشبونة وبورتو وتوقفت القطارات عن العمل.