ترامب يغلق المكتب المكلف بالدبلوماسية المناخية

أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها ستغلق المكتب المكلف بالدبلوماسية المناخية، وذلك بعد ثلاثة أشهر على إعلان انسحاب الولايات المتحدة، أكبر ملوث تاريخي في العالم، من اتفاقية باريس للمناخ.

ويأتي إغلاق المكتب بعدما خطا ترامب المعروف بتشككه في التغير المناخي، خطوة إلى الوراء في مجال مكافحة تغير المناخ.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التي كانت مشرفة على المكتب: «لن نشارك في اتفاقيات ومبادرات دولية لا تعكس قيم بلدنا»، واصفاً المكتب بأنه بات «عديم الجدوى». ويثير إغلاق المكتب مخاوف من غياب تام للولايات المتحدة عن مؤتمر الأطراف (كوب 30) في البرازيل خلال نوفمبر المقبل.