بوتين يؤكد استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف أمس الجمعة استعداد الجانب الروسي للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي: "خلال المباحثات أمس مع ستيف ويتكوف مبعوث ترامب، جدد فلاديمير بوتين التأكيد على استعداد الجانب الروسي لاستئناف التفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة".

وأشار بيسكوف إلى أن "بوتين أكد ذلك عدة مرات في أوقات سابقة".

وعقد الرئيس بوتين اجتماعا مع ويتكوف في الكرملين أمس الجمعة، استغرق حوالي ثلاث ساعات.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع بوتين مع ويتكوف بالـ"جيد".

كما كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق اليوم أن مفاوضات السلام الشامل بين روسيا وأوكرانيا تسير بسلاسة، معربا عن تفاؤله بإمكانية نجاحها.