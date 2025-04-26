بيان من "مصر للطيران" بعد حادث على مهبط مطار القاهرة

أعلنت شركة "مصر للطيران" اليوم السبت عن اصطدام حافلة تقل ركابا إلى رحلة تابعة لها متجهة من القاهرة إلى أربيل، بأحد أعمدة الإنارة على ساحة مهبط المطار.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق وبعض الركاب بإصابات طفيفة. وقالت الشركة في بيان: "على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى مصر للطيران للاطمئنان عليهم والقيام بالإسعافات الأولية لهم ومتابعة حالتهم الصحية".

وأقلعت رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى أربيل وعلى متنها باقي الركاب، أما بقية الركاب المصابين فقد أكدت "مصر للطيران" على أنه سيتم ضمهم إلى رحلات أخرى بعد الاطمئنان على حالتهم.

وأشار البيان إلى أن الجهات المعنية في "مصر للطيران" ومطار القاهرة الدولي، تواصل متابعة مستجدات الوضع للوقوف على أسباب الحادث.