بايدن يهاجم ترامب: الإدارة الجديدة تسببت بالكثير من الأضرار والخراب

شن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن هجوما حادا على خلفه دونالد ترامب، الثلاثاء، في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير.

وألقى الرئيس السابق كلمة في مؤتمر عُقد في شيكاغو (شمال) حول "الضمان الاجتماعي"، أي نظام التقاعد الأميركي، قال فيها: "انظروا إلى ما حدث: لم يمر مئة يوم بعد، وتسببت هذه الإدارة الجديدة بالكثير من الأضرار والخراب".

واتهم بايدن (82 عاما)، إدارة ترامب بالتعرض إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي الوكالة الفدرالية المسؤولة عن توزيع المعاشات التقاعدية وإعانات الإعاقة ويستفيد منها 68 مليون شخص.

وأوضح "إنهم يهاجمون الضمان الاجتماعي بفأس مع تسريح 7 آلاف موظف، بينهم أصحاب خبرة طويلة. ويعتزمون دفع آلاف آخرين إلى المغادرة".

وأضاف "لماذا يريدون نهبه؟ من أجل منح تخفيضات ضريبية ضخمة لأصحاب المليارات".

وتخلل حديثه لحظات من عدم التركيز حتى أنه لم يكمل بعض الدعابات التي كان ينوي إطلاقها.

ولم يتردد ترامب الذي اعتاد السخرية من سلفه، في نشر مقاطع فيديو منها على منصته "تروث سوشال" من دون أن يرفقها بتعليق.

واعتبر الرئيس السابق: "أن الضمان الاجتماعي يستحق الحماية لصالح الأمة بأكملها"، مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بالمعاشات التقاعدية فحسب، بل باحترام رابطة الثقة الجوهرية بين الدولة والشعب".

وفي فبراير، عينت إدارة ترامب موقتا "خبيرا في مكافحة الاحتيال" رئيسا لهيئة الضمان الاجتماعي.

ويؤكد الملياردير إيلون ماسك الذي كلفه ترامب تقليص الانفاق الحكومي، أن الكثير من عمليات الاحتيال تقوض عمل الضمان الاجتماعي، لا سيما مع ملايين المستفيدين الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام، من دون تقديم بيانات مفصلة وعامة.