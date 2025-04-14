البرلمان العربي يدين قصف المستشفى المعمداني في غزة

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عبر استهدافه المباشر للمستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية كافة وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكد رئيس البرلمان العربي- في بيان أصدره اليوم - أن هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني واستهدافًا متعمدًا للمنشآت المدنية والطبية، بما في ذلك المستشفيات التي تُعد ملاذًا إنسانيًا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف .. وتجاوزًا لكل الخطوط الحمراء.

وحذر اليماحي، من " التداعيات الخطيرة لاستمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم والذي أعطى الضوء الأخضر للاحتلال لاستمراره في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا وراح ضحيتها أكثر من 170 ألفا من الشهداء والجرحى إضافة إلى المفقودين في تخطيط ممنهج لتفريغ الأرض من أهلها والقضاء على الوجود الفلسطيني".

ودعا رئيس البرلمان العربي " المجتمع الدولي بمؤسساته كافة وعلى رأسه مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية، والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة وحرب الإبادة بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمنشآت الطبية في قطاع غزة".

وشدد اليماحي على "وقوف البرلمان العربي الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية والكرامة، مطالبًا بمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".