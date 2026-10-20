الاتحاد الأوروبي يعيّن اللاتفية إيلزه براندس كيريس مبعوثة جديدة لحقوق الإنسان

عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي اللاتفية إيلزه براندس كيريس ممثلةً خاصة جديدة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

وأعلن المجلس، أن براندس كيريس ستتولى مهامها فوراً، على أن تستمر ولايتها حتى 29 فبراير 2028، لتقود جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تنفيذ سياساته في مجال حقوق الإنسان وتعزيز مواقفه بشأن احترام القواعد الدولية خلال النزاعات المسلحة ودعم العدالة الجنائية الدولية.

شغلت الممثلة الأوروبية الجديدة منصب الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، ومديرة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك، خلال الفترة من يناير 2020 حتى مايو 2026.

تتمثل المهمة الرئيسة للممثلة الخاصة الجديدة في تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وتعزيز مواقفه الداعية إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني، الذي ينظم سلوك أطراف النزاعات المسلحة ويهدف إلى الحد من آثار الحروب وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو لم يعودوا قادرين على المشاركة فيها.

ويشمل اختصاصها أيضاً دعم العدالة الجنائية الدولية، بما يعزز دور المؤسسات والآليات القضائية الدولية في التعامل مع الجرائم الخطيرة ومساءلة مرتكبيها، وفقاً للقواعد والاختصاصات القانونية المعمول بها.

وستتواصل الممثلة الخاصة مع حكومات الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي لبحث قضايا حقوق الإنسان، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يتيح للاتحاد الأوروبي متابعة أوضاع الحقوق والحريات وتعزيز الحوار بشأن الالتزامات الدولية.