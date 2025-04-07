أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان

ألغت الولايات المتحدة كل التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان، وهو قرار غير مسبوق ضد رعايا دولة أجنبية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب.

واتهم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي أعلن القرار، الدولة الإفريقية بعدم استعادة مواطنيها المستهدَفين بإجراء طرد، وهي قضية تُذكّر بالخلاف الدبلوماسي الحاد بين فرنسا والجزائر بشأن قضية مماثلة.

وقال روبيو في بيان: «تلغي وزارة الخارجية الأميركية، بمفعول فوري، كل التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان».

وهذا أول إجراء من نوعه يُتخذ ضد جميع مواطني دولة، منذ عودة ترامب إلى السلطة في 20 يناير الماضي.