ترامب يتوعد بـ"قصف" إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران إذا استمرت في تطوير برنامجها النووي.

وفي مقابلة مع أحد الصحافيين في شبكة ان بي سي، قال ترامب "إذا لم يوقعوا (الإيرانيون) اتفاقا، سيكون هناك قصف"، مهددا أيضا بمعاقبة إيران عبر فرض ما سماه "رسوما ثانوية".

وتعكس تصريحات ترامب تشددا لتعليق أدلى به قبل أيام، قال فيه إنّه إذا رفضت طهران التفاوض على اتفاق نووي جديد، فإنّ "أمورا سيئة للغاية ستحدث لإيران".

ولم يتضح ما إذا كان ترامب يهدد بقصف إيران بطائرات أميركية فقط أو في عملية يتمّ تنسيقها مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال في مقابلة مع موقع بوليتيكو أواخر الشهر الماضي، إنّه "من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني قبل أن يصبح سلاحا، يجب أن يكون هناك على الطاولة خيار عسكري موثوق به".

وقال محللون إنّ إيران قد تكون على بعد أسابيع فقط من إنتاج سلاح نووي قابل للاستخدام، رغم نفي طهران قيامها بتصنيع سلاح نووي.

وخلال ولاية ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة في العام 2018 من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران في العام 2015.

وخلال ولايته الثانية، أعلن ترامب أنّه منفتح على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد مع إيران، يمكن أن يؤدي إلى خفض مخاطر حصول تصعيد عسكري.