ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على جميع واردات النفط الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه سيفرض رسوما جمركية ثانوية تتراوح بين 25 بالمئة و50 بالمئة على جميع واردات النفط الروسي إذا شعر بأن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) أن تطبيق ذلك ربما يكون في غضون شهر واحد إذا لم يجر وقف لإطلاق النار.

وقال إنه شعر بغضب شديد و"استياء" عندما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصداقية قيادة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أنه يعتزم التحدث إلى بوتين خلال الأيام المقبلة.

وخلال حملته الرئاسية العام الماضي، تعهد ترامب مرارا بإنهاء ما وصفه بالحرب "السخيفة" في أوكرانيا، ويركز بشدة على هذه القضية منذ توليه منصبه في 20 يناير كانون الثاني. وسبق أن دعا ترامب إلى إجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، ووصف زيلينسكي بالدكتاتور.

وألمح بوتين يوم الجمعة إلى إمكانية وضع أوكرانيا تحت إدارة مؤقتة للسماح بإجراء انتخابات جديدة وتوقيع اتفاقات رئيسية، مما قد يطيح فعليا بزيلينسكي.

وقال ترامب "إذا لم نتمكن أنا وروسيا من التوصل إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإذا اعتقدت أن روسيا هي المسؤولة... فسأفرض رسوما جمركية ثانوية على النفط، على جميع واردات النفط القادمة من روسيا".

وأضاف "هذا يعني أنه إذا اشتريت نفطا من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة... ستكون هناك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات النفط، ورسوم تتراوح بين 25 و50 نقطة على جميع واردات النفط".

وقال إن الرسوم الجمركية على النفط الروسي ستفرض في غضون شهر واحد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار ترامب إلى أن بوتين يعلم أنه غاضب منه، لكنه أضاف أنه "تربطه به علاقة جيدة جدا" وأن "الغضب يتبدد بسرعة... إذا فعل (بوتين) الصواب".