ميانمار تعلن الطوارئ في العاصمة وثاني أكبر مدينة في البلاد بعد تعرضها لزلزال

أعلنت ميانمار حالة الطوارئ في العاصمة وثاني أكبر مدينة في البلاد اليوم الجمعة بعد تعرضها لزلزال بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر، حسبما أعلنت وسائل الاعلام الحكومية.

وتم الإعلان عن حالة طوارئ في ست مناطق وولايات في ميانمار، بعد زلزال بقوة 7ر7 درجات ، وقع مركزه بالقرب من ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وذكرت قناة إم.آر.تي.في التلفزيونية الحكومية إن إعلان الحكومة التي يقودها الجيش يشمل العاصمة نايبيتاو وماندالاي، بعد وقوع الزلزال وهزة ارتدادية قوية في منتصف النهار.

وتعيش ميانمار حربا أهلية والعديد من المناطق يصعب الوصول إليها ولم يتضح على الفور حجم جهود الإغاثة التي سيقدمها الجيش.